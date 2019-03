Polizei sucht Zeugen : Autobahnfahrt: Wer oder was beschädigte die Windschutzscheibe?

Hückelhoven Nachdem ein Heinsberger auf der Autobahn 46 in Höhe Hückelhoven-Ost unter eine Brücke hergefahren war, prallte etwas gegen die Windschutzscheibe und verursachte ein kleines Loch. Zuvor sah der Autofahrer auf der Brücke eine Person mit einem länglichen Gegenstand in der Hand.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagmorgen (16. März), wie die Polizei berichtete: Gegen 9.45 Uhr war ein 56-jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem Auto auf der A 46 von Heinsberg in Richtung Erkelenz unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Hückelhoven-Ost bemerkte der Mann auf der Brücke A46/Gladbacher Straße eine Person, die einen länglichen Gegenstand in der Hand hielt. Unmittelbar darauf prallte etwas gegen die Windschutzscheibe seines Wagens, wodurch ein kleines Loch entstand. Die auf der Brücke stehende Person duckte sich in diesem Augenblick weg. Nachdem der Heinsberger unter der Brücke hergefahren war, konnte er die Person im Rückspiegel nicht mehr sehen, dafür aber ein auf der Brücke stehendes Auto. Der 56-Jährige blieb unverletzt und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.