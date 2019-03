Politische Diskussion übers Wohnen: Hückelhoven soll Mietspiegel erneuern

Hückelhoven Die Stadt macht das Wohnen zum Thema politischer Beratungen. Gestartet wird mit einer Bestandsaufnahme. So gibt es mehr Sozialwohnungen als andernorts im Kreis Heinsberg. Auch der Mietspiegel soll erneuert werden.

Wohnen ist ein elementarer Grundbedarf eines jeden Menschen. Die Versorgung mit angemessenem Wohnraum ist daher eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, für die sich alle staatlichen Ebenen einzusetzen haben. So formuliert es die Stadt Hückelhoven und hat dieser Verantwortung in ihrem Entwurf für das „Leitbild 2030“, der im Februar dem Stadtrat vorgestellt worden war, einen hohen Stellenwert eingeräumt. Jetzt hat sie im Sozialausschuss die notwendige Basis gelegt, weitere Diskussion über dieses Thema führen zu können. „Wir betrachten Wohnen dabei nicht als bauliches Thema“, erläuterte Sozialamtsleiter Thorsten de Haas, „sondern dessen sozialpolitischen Steuerungselemente.“

Im Kreis Heinsberg gibt es keinen einheitlichen Wohnungsmarkt, vielmehr unterscheide dieser sich von Stadt zu Stadt und teilweise noch einmal zwischen den Ortsteilen, merkte Thorsten de Haas an. Hückelhoven beispielsweise besitze im Kreis Heinsberg die höchste Anzahl geförderter Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau: „4311 davon gibt es im Kreisgebiet. Davon liegen 994 oder 23 Prozent in Hückelhoven.“ Erkelenz beispielsweise verfüge mit 646 Wohnungen um ein Drittel weniger, habe aber mehr Einwohner. „Diese Zahlen lassen sich mindestens die vergangenen zehn Jahre in dieser Form zurückverfolgen“, erklärte der Sozialamtsleiter. Auch sei in der anlaufenden Diskussion wichtig zu wissen, dass sich landesweit der Gesamtbestand der geförderten Wohnungen seit dem Jahr 2000 fast halbiert habe, in Hückelhoven aber nur um ein Viertel zurückgegangen sei. 2017 sei der Bestand sogar erstmals seit 2000 wieder leicht, von 968 auf 994 Wohnungen, gestiegen.