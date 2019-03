Förderverein Schacht 3: Viele Erfolgsmeldungen – lebendig bleibt es im Förderverein Schacht 3

Hückelhoven Das Fördergerüst von Schacht 3 erstrahlt Weihnachten in ganz neuem Licht. Der Knappenverein Hilfarth-Hückelhoven wird demnächst aufgenommen.

Erneut abgelehnt wurden von den zuständigen Behörden braune Autobahnhinweisschilder auf das Schachtmuseum. Wie Vereinsvorsitzender Detlef Stab mitteilte, sei der Grund, dass das Museum nicht täglich geöffnet sei. Die Stadt wolle nun an den Autobahnauffahrten eigene Schilder, ähnlich denen der Stadt Wassenberg, errichten. Am 5. Mai findet der nächste Trödelmarkt am Schacht statt, am 12. Mai konzertiert die Bergkapelle dort.

Noch zur Weihnachtszeit 2019 soll das industriedenkmalerische Fördergerüst nicht nur in neuer Farbe erstrahlen – auch eine neue Beleuchtungsanlage modernster Technik wird das sichtbare Zeichen des vergangenen Steinkohlenbergbaus in Hückelhoven ins rechte Licht rücken, während sich gleich nebenan der Halden-Lichter-Zauber entfaltet.

Eine akzeptable Lösung sei mit der Stadt Hückelhoven bei der Kunstausstattung der Kreisverkehre an der Straße am Landabsatz, also auf dem ehemaligen Zechengelände, erzielt worden, kündigte Detlef Stab an: Der an der Sophiastraße und der ehemaligen Bergberufsschule, erhalte eine „sehr künstlerische“ Darstellung eines Bergmannes, der eine Mauer durchschreite – vom Alten ins Neue sei die Symbolik.