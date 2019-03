Zirkus-AG Gymnasium Hückelhoven : Pepperonis zu Gast beim Zirkus Roncalli in Gladbach

Patrice Joachims ist einer der Pepperonis. Foto: Zirkus-AG Pepperoni

Hückelhoven/Mönchengladbach Die jungen Artisten des Zirkus Pepperoni haben und hatten mit Blick auf das Gastspiel des Circus Roncalli in Mönchengladbach gleich doppelten Grund zur Freude: Am 14. März durften sie bereits die Profis in der Premiere im Zelt am Geroweiher bestaunen. Am Sonntag, 24. März, darf eine kleine Gruppe sogar selbst in der berühmten Manege stehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Tourleitung hat die jungen Künstler zum Tag der offenen Tür ins Zirkuszelt am Geroweiher eingeladen. An jenem Sonntag erlaubt der Circus Roncalli ihnen einen spannenden Blick hinter die Kulissen – sowohl in der Manege als auch im Backstage. Wie oft trainieren die Profis in der Manege? Welche Logistik steckt hinter einem Unternehmen wie Roncalli – und was erwartet die Zuschauer in den allabendlichen Shows?

Der Tag der offenen Tür bei Roncalli ist ein spannender Mix aus Information und Show, denn natürlich zeigen die Profis auch Ausschnitte aus dem aktuellen Programm.

Und mittendrin präsentieren die Pepperonis in Mönchengladbach ihre Nachwuchskünstler. Da sie als Schulzirkus aus versicherungstechnischen Gründen nur Bodennummern präsentieren dürfen, bringen sie an diesem Tag alles mit, was sich vom Boden aus irgendwie durch die Luft wirbeln lässt: Lukas Sachse präsentiert eine Jonglage, Patrice Joachims wird mit dem Diabolo zu begeistern wissen, und Tom Holten wird als artistischer Pizzabäcker unterwegs sein und mit seinen Antipodenteppichen jonglieren. Während Lukas und Patrice bereits Erfahrungen in der Roncalli-Manege gesammelt haben, ist Tom das erste Mal dabei – und natürlich entsprechend aufgeregt. Doch selbstverständlich drücken alle Pepperonis fest die Daumen.

Der Tag der offenen Tür am Sonntag, 24. März, beginnt um 10 Uhr im großen Zelt am Geroweiher in Mönchengladbach und dauert ungefähr zwei Stunden. Der Eintritt ist kostenlos.

(RP)