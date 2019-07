In Hückelhoven vorgestellt : HKG hat Dreigestirn mit drei Adjutanten

In Hückelhoven vorgestellt

Hückelhoven Nach einer Session ohne närrische Regenten werden die Jecken wieder von Tollitäten regiert.

Beim Sommerfest auf dem Gelände der Grundschule an der Burg erschienen um 18.11 Uhr Vorsitzender Dirk Ingendorn als Prinz, Herbert Bonczjk als Jungfrau Betty und Chris Sabas als Bauer. Als Adjutanten unterstützen Wilfried Bengel, Patrick Kloeters und Marc Pierich das Dreigestirn. Proklamiert werden sie bei der Sessions-Eröffnung am Samstag, 9. November.

Kurz zuvor hatten die närrischen Innenstädter gleich nebenan in der altehrwürdigen Burg ihre Jahresversammlung, zu der Vorsitzender Dirk Ingendorn eine stattliche Anzahl von Mitgliedern begrüßen konnte, die eingangs in einer Schweigeminute der Verstorbenen der HKG gedachten. Geschäftsführerin Martina Gabriel legte den Jahresbericht vor, dankte den Aktiven für eine erfolgreiche Session auch ohne Tollitäten mit einer gelungenen Kostümsitzung, für die Literat Wolfgang Backes wiederum das abwechslungsreiche Programm zusammengestellt hatte; bedauert wurde der nicht zufrieden stellende Publikumszuspruch in Relation zur Qualität der Bühnenkünstler. Darüber hinaus war man zum wiederholten Mal Gastgeber des großen Tanzturniers des Verbands der Karnevalsvereine der Erkelenzer Lande.