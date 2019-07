Theaterverein Kleingladbach : Frohsinn-Kinder spielen für Altenheimbewohner

Eine Theateraufführung der Kindergruppe des Theatervereins Frohsinn Kleingladbach erlebten die Senioren im evangelischen Altenzentrum Hückelhoven. Foto: Theaterverein

Hückelhoven Für Bewohner des evangelischen Altenzentrums Hückelhoven führte die Kindergruppe des Theatervereins Kleingladbach „Frau Holle“ auf.

Da staunten die Bewohner des evangelischen Altenzentrums in Hückelhoven nicht schlecht. Eine große Kinderschar mit allerhand Requisiten stürmte an einem Montagabend den Speisesaal. „Was ist denn hier los?“, wollte dann auch Irmgard Speck vom Bewohnerbeirat wissen. Ute Ossa-Kühnel vom Sozialdienst konnte die Dame aber sogleich beruhigen, das habe schon alles seine Richtigkeit. Denn die Kinder kamen in Begleitung von Sandra Schnelle, der Vorsitzenden des Theatervereins Frohsinn-Brück Kleingladbach. Diese wollte am Abend eine Generalprobe für ihr Theaterstück „Frau Holle“ halten.

Seit Mai probten die elf Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren für das Theaterstück. „Es hat uns sehr gefreut, dass sich so viele Kinder gemeldet haben, die gerne einmal Theater spielen möchten“, so Sandra Schnelle. Mit Brigitte Theißen als Sozialpädagogin und Verena Körber als Erzieherin hatten sich zwei erfahrene Frauen aus dem Verein gefunden, die mit den Kindern das Stück einstudiert haben. Und dann war es endlich soweit. In einem vollbesetzten Speisesaal führten die Kinder das Stück „Frau Holle“ auf. Die Bewohner waren sichtlich begeistert und verfolgten das tolle Spiel der Kinder sehr aufmerksam. Ute Ossa-Kühnel bedankte sich herzlich, und Sandra Schnelle versprach, mit den Kindern im nächsten Jahr wiederzukommen.

Zeitgleich haben die Proben für das nächste Stück des Erwachsenen-Theaters begonnen. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, führt der Theaterverein, der zwei neue Mitspielerinnen im Ensemble hat, das Stück „Kaviar trifft Currywurst“ in der Mehrzweckhalle Kleingladbach auf. Das Publikum kann sich auf eine Komödie über Schein und Sein in der Edelgastronomie von Winnie Abel freuen. Der Kartenvorverkauf startet in Kürze.

(RP)