Musikverein Freisinn : Drittes Musikprojekt für Erwachsene in Baal

Baal Im September beginnt die nächste Runde der „Bläserklasse für Erwachsene“ im Musikverein Freisinn Baal. Zwölf Wochen lang können Erwachsene lernen,auf einem Blasintrument zu spielen.

Zum dritten Mal gibt das Orchester Erwachsenen die Möglichkeit, zwölf Wochen lang ein Instrument auszuprobieren. Die Anmeldung zum Musikprojekt ist bis Ende Juli möglich. „Wir möchten Erwachsenen den Traum erfüllen, ein Instrument zu lernen“, beschreibt Geschäftsführer Sebastian Neef das Ziel des Projektes. Viele Erwachsene denken, Musikvereine bilden nur Kinder am Instrument aus. „Für den Erfolg beim Lernen eines Instruments zählt nicht das Alter, sondern die Motivation und der Fleiß, sich mit einem Instrument zu beschäftigen“, so Neef. Aus den vergangenen Jahrgängen des Projekts sind die meisten Musiker und Musikerinnen noch im Verein und lernen weiter ihr Instrument. Deshalb bieten die Musiker aus Baal nun zum dritten Mal ein Musikprojekt für Erwachsene an. In zwölf Wochen können interessierte Erwachsene ein Blasinstrument ausprobieren. Sie bekommen Einzelunterricht am Instrument und proben außerdem wöchentlich in der Gruppe.