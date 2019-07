Musikprojekt aus Hückelhoven : „different image“ bringt Single „My Friend“ heraus

Hückelhoven Die deutsche Rockformation“different image project“ aus Hückelhoven legt aus dem neuen Album „Freedom“ einen Song mit Musikvideo vor.

Beim 36. Deutschen Rock und Pop Preis 2018 war der Ruricher auf Platz 3 gelandet. An der Ausschreibung hatte sich Jorge Klapproth mit seinem Song „Stranger in a strange Land“ beworben, nominiert wurde er in der Sparte „Bester Rocksänger“. Für ihn bedeutete der dritte Platz „eine große Ehre und Ansporn zugleich, weiter an der eigenen Musik zu feilen und sie selbst zu produzieren.“ Die Musik kommt aus dem eigenen professionellen Tonstudio im Keller seines Hauses.