Heinrichs Gruppe aus Gangelt übernimmt : Pflegedienst Reischert in neuen Händen

Hückelhoven Der ambulante Pflegedienst Reischert aus Brachelen stellt aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb ein. Ab Juli übernimmt die Heinrichs Gruppe sowohl die bestehenden Kunden als auch die Mitarbeiter.

Die Mitarbeiter des Pflegedienstes Reischert haben sich in Hückelhoven, Linnich, Erkelenz und Geilenkirchen um die Pflege und Betreuung von Menschen zu Hause gekümmert. „Der Pflegedienst war für mich die Erfüllung eines Traums, deshalb bin ich natürlich traurig. Aber die Erleichterung, dass unsere Mitarbeiter eine Zukunftsperspektive haben, überwiegt“, erklärt Beate Reischert in einer Pressemitteilung zum Betriebsübergang. Zum Monatsbeginn übernahm die SZB Häusliche Krankenpflege GmbH, der ambulante Pflegedienst der Heinrichs Gruppe, sowohl die bestehenden Kunden als auch die Mitarbeiter des Pflegedienst Reischert. „Wir freuen uns, unseren neuen Kunden unser breites Leistungsspektrum anbieten zu können und hoffen, dass sowohl sie sich als auch die Mitarbeiter bei uns wohlfühlen werden“, sagt Thomas Bachmann, Leiter der SZB Häuslichen Krankenpflege GmbH.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Pflege an mehr als 20 Standorten im Kreis Heinsberg, der Städteregion Aachen und dem Rhein-Erft-Kreis profitieren die Mitarbeiter von einem sicheren Job in einem großen Unternehmensverbund, heißt es vonseiten des SZB. Den Kunden stehen neben den Leistungen, die die Pflegeversicherung übernimmt, auch private Dienstleistungen der SZB Häuslichen Krankenpflege zur Verfügung. Somit können sie – auch im Fall einer eintretenden Krankheit oder Pflegebedürftigkeit – so lange wie möglich zu Hause wohnen.