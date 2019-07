Kirmes mit Königsball und Klompenball : St.-Anna-Kirmes in Kleingladbach

Kleingladbach Die St.-Stephanus-Bruderschaft Kleingladbach feiert vom 27. bis 29. Juli ihre traditionelle St.-Anna-Kirmes. Guido Gassen trägt das Königssilber der St.-Stephanus-Schützenbruderschaft und es gibt drei junge Majestäten.

Sie beginnt am Samstagabend, 27. Juli, mit der Eröffnung der Kirmes durch den Schützenkönig Guido Gassen gegen 18.45 Uhr vor dem Königshaus, Erkelenzer Straße 12 b. Es schließt sich dort eine Parade an. Schützenprinz ist Eric Gassen, Schülerprinz Julius Rix, Bambiniprinzessin Nele Cziollek.

Am Kirmesmontag gedenken die Schützen der verstorbenen Bruderschaftsmitglieder um 9.30 Uhr in einer Messe in der Pfarrkirche und danach am Kriegerdenkmal der Toten und Vermissten beider Weltkriege. Es schließt sich ein Frühschoppen im Jugendheim an. Dort trifft man sich um 16.30 Uhr mit Klompen zum Klompenzug durch den Ort. Die Bruderschaft beendet ihre Feierlichkeiten mit dem Klompenball, der um 18 Uhr mit DJ Mirco Grubert beginnt. Eine Stunde vorher sind die Kinder ab drei Jahren mit ihren Eltern zu einer Kinderbelustigung ins Festzelt eingeladen.