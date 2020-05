Aus dem Polizeibericht : Zeugen verhindern Autoaufbruch in Hilden

Hilden Aufmerksame Zeugen informierten am frühen Samstagmorgen (16. Mai 2020) die Polizei, als sie zwei verdächtige Personen auf dem Mühlenbachweg in Hilden dabei beobachteten, wie diese sich in verdächtiger Art und Weise an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die Tatverdächtigen zunächst zu Fuß, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 3.30 Uhr informierte ein 32-jähriger Zeitungsbote die Polizei, nachdem an einem VW Polo die Alarmanlage ausgelöst worden war, als zwei Personen sich an dem geparkten Fahrzeug zu schaffen gemacht hatten. Die jungen Männer hatten sich bereits zuvor in auffälliger Art und Weise an mehreren geparkten Fahrzeugen in Höhe der Haus-Nummer 26 aufgehalten und mit einer Taschenlampe hantiert. Als die Beamten den Einsatzort erreichten, wurde das Duo gerade von weiteren Zeugen, Mitarbeitern einer angrenzenden Firma, zur Rede gestellt. Bei Erblicken der Beamten flüchteten die Verdächtigen, konnten jedoch nach wenigen Metern gestellt werden.

Auf dem Parkplatz entdeckten die Polizeibeamten drei unverschlossene Fahrzeuge, unter anderem ein VW Polo, an dem das Duo sich zuvor zu schaffen gemacht hatte. Die jungen Männer wurden wegen des Tatverdachts des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Hilden gebracht.