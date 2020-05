Aus dem Polizeibericht : Unbekannter schlägt auf Erkrather ein

Hilden/Erkrath Ein Unbekannter hat am späten Samstagabend auf dem Parkplatz am Elbsee im Hildener Norden einen 36-jährigen Erkrather angegriffen und verletzt. Als ein 23-jähriger Zeuge schlichten wollte, wurde er ebenfalls angegriffen und derart verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, fahndet nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 36-Jährige mit einem Bekannten auf dem Parkplatz an der Straße Schalbruch in Hilden auf, als er von einem jungen Mann nach einer Zigarette gefragt wurde. Als der Erkrather dem Mann die Zigarette geben wollte, trat dieser ihm plötzlich und unvermittelt mit voller Wucht vor die Brust, woraufhin der 36-Jährige zu Boden stürzte. Der Angreifer trat nun mehrfach zum Kopf des am Boden liegenden Erkrathers ein, ehe ein zufällig anwesender Zeuge mit den Worten „Es reicht!" dazwischen ging.

Der Angreifer ging auf den Zeugen los und schlug diesem mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Zeuge, ein 23-jähriger Erkrather, flüchtete daraufhin vom Tatort und alarmierte vom Mc Donald’s-Parkplatz am Diekhaus die Polizei. Dabei gab er an, dass der Angreifer in Begleitung zweier weiterer Männer vom Parkplatz am Elbsee geflüchtet sei. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den Füchtigen ein, konnte im Umfeld des Tatorts jedoch keine verdächtigen Personen antreffen.