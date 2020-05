Haan/Hilden : Personalsituation in Kitas spitzt sich zu

Eltern sehen sich am Limit, doch Kitas befürchten Personalengpässe bei der Rückkehr zu einem intensiveren Betreuungsmodus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden/Haan Von 105 Erziehungskräften sind zurzeit nur 76 in den städtischen Kitas in Hilden im Einsatz. 27 arbeiten im Homeoffice, zwei sind freigestellt. Ab Monatsende könnten acht von 29 Einrichtungen in Bedrängnis geraten, fürchtet die Stadt.

Ab Donnerstag, 28. Mai, können acht von 29 städtischen Kindergärten in Hilden den Personalschlüssel nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt erfüllen. Dies geht aus einer Abfrage der Stadtverwaltung bei den eigenen Tagesstätten hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Überall im Land protestierten in der vergangenen Woche Familien gegen die ihrer Auffassung nach viel zu geringen Lockerungen bei der Betreuung von Klein- und Vorschulkindern.

Info So sieht der Fahrplan in Nordrhein-Westfalen aus Seit Donnerstag dürfen in NRW mehr Kinder zurück in die Kitas und Tagespflegeeinrichtungen, zunächst unter anderem

Vorschulkinder, die Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz haben, sowie alle Kinder mit

Behinderung. Zweijährige dürfen zurück in die Tagespflege. Geplant ist, dass ab dem 28. Mai alle Vorschulkinder wieder zurück in die Kitas dürfen.

Die Lage, in der sich viele Familien zurzeit befänden, sei dramatisch, betonte beispielsweise der Haaner Stadtelternrat. Sie müssten sich seit fast zwei Monaten mit einer „nie da gewesenen Ausnahmesituation“ auseinandersetzen, daran ändere auch der jetzt veröffentlichte Fahrplan des NRW-Familienministeriums zu weiteren Lockerungen nichts. Der mache den Ausnahmezustand auf Monate hinaus vielmehr zur Regel.

Einen Fragenkatalog der Elternvertreter will die Stadt Haan in einer eigens dafür angesetzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 8. Juni beantworten. Da die Problematik aber auch in Hilden gilt, hat unsere Redaktion die Fragen ebenfalls an die Hildener Stadtverwaltung weitergeleitet. Und die hat die Infos bei den einzelnen Kitas eingeholt – teils mit ernüchternden Erkenntnissen:

1.Wie viele Erzieher standen bisher und stehen unter den derzeitigen Voraussetzungen für Betreuung Hildener Kinder zur Verfügung? Was heißt das für die Personalverfügbarkeit in den einzelnen Einrichtungen?

Antwort der Stadt, bezogen auf ihre eigenen Kitas: „Von 105 Erzieher*innen sind 29 im Homeoffice, davon zwei ganz freigestellt. Ab Donnerstag, 28. Mai, können acht von 29 Kitas den Personalschlüssel nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt erfüllen.“ Rollierende Systeme sind im Bereich Kita laut Stadtverwaltung nicht vorgesehen, müssten aber im Einzelfall erfolgen, um alle Schulkinder zu betreuen.

2. Wie viele Kinder werden derzeit insgesamt in den städtischen Kitas betreut? Wie viele in den einzelnen Einrichtungen?

Seit Donnerstag, 14. Mai, 416 Kinder, davon 162 Vorschulkinder.

3. Wie viele Kinder sind es ab dem 28. Mai?

Hilden hat 477 Vorschulkinder, die Stadt rechnet aber nicht damit, dass alle 477 gebracht werden.

4. Wie hoch ist der Anteil der Kinder, die mit der Öffnung der Tagespflege in Hilden wieder betreut werden?

Von 260 waren am 7. Mai 63 Kinder in der Notbetreuung (24 Prozent), ab 14. Mai sollten weitere 35 Kinder (13 Prozent) hinzukommen.

5. Wie viele Tagespflegeeinrichtungen stehen unter den derzeitigen Bedingungen zur Verfügung?

58, davon drei, die nicht arbeiten können.

6. Wie ist die räumliche Auslastung der einzelnen Kindertagesstätten unter den derzeitigen Öffnungsklauseln?

Die Räume werden ausgelastet. Unter den Öffnungsklauseln vor dem 14. Mai hielt die Stadt die räumliche Situation für zufriedenstellend. Doch auch mit der Rückkehr der begrenzten Anzahl an Vorschulkindern seit dem 14. Mai gebe es keine unbeherrschbaren räumlichen Situationen.

Allerdings: „Mit der Rückkehr aller Vorschulkinder plus der fortgesetzten Vorhaltung von Notgruppen werden die räumlichen Kapazitäten sich den Belastungsgrenzen annähern“ , betont die Stadtverwaltung. In Hilden sollen dann Einzelfallprüfungen in den Kitas vorgenommen werden.

7. Wie werden Kindertagesstätten und Tagespflege-Einrichtungen in der Umsetzung der Hygienekonzepte unterstützt und kontrolliert?