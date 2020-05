Kempen/Mülhausen : Baumarkt-Diebe mit Hubschrauber gesucht

Kempen/Mülhausen Ein am frühen Samstagmorgen über Mülhausen kreisender Polizeihubschrauber und mehrere Polizeifahrzeuge im Ortskern hatten Anwohner verunsichert. Am Wochenende bestätigte die Polizei zwar den Einsatz, wollte aber aus ermittlungstaktischen Gründen nichts Näheres sagen.

Am Montag kam die Aufklärung aus der Pressestelle der Kreispolizei: Am Samstag sind Unbekannte gegen 3.30 Uhr in den Self-Baumarkt an der Otto-Schott-Straße in Kempen eingebrochen. Die Täter hatten ein Rolltor und Türen im Innern aufgebrochen. Aus dem Markt stahlen sie Rasenmäher und diverse andere Geräte für den Garten. „Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach einem verdächtigen weißen Sprinter, mit dem die Einbrecher vermutlich die Beute abtransportiert hatten“, so Polizeisprecher Wolfgang Goertz. In Mülhausen wurde der Sprinter dann auf einem Parkplatz nahe der Hauptstraße gefunden. Im Fahrzeug fanden die Polizeibeamten Einbruchswerkzeuge und die Beute aus dem Kempener Baumarkt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.