Wohnungsbau im Bereich Karnap Bürgeraktion sieht Streit um Wasserstoffsiedlung Hilden als „Scheindebatte“

Im Hinblick auf die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Mittwoch, 25. Januar, 17 Uhr, Bürgerhaus, fordert die Bürgeraktion (BA), in Sachen Wasserstoff-Siedlung im Karnap nicht den dritten Schritt vor dem ersten zu machen. „Einem alten Grundsatz folgend sollte man beim Hausbau nicht mit dem Dach anfangen“, erklärte BA-Fraktionschef Ludger Reffgen. An der Bahntrasse möchte ein Investor mehrere Häuser bauen, in einem zweiten Anlauf hat er ein Konzept vorgelegt, bei dem Energie als Wasserstoff gespeichert und so auch im Winter abgerufen werden kann. Die Politik soll in dieser Woche über diese Idee diskutieren.