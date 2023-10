Anträge in Hilden und Haan „Städte sollen die Krankenhäuser übernehmen“

Hilden/Haan · In Hilden und Haan gibt es politische Bestrebungen, die bedrohten Krankenhäuser in kommunale Einrichtungen umzuwandeln. In Haan fordert das die Wählergemeinschaft „Bürger Union“, in Hilden die „Bürgeraktion“. Zudem gibt es Gerüchte über eine weitere Protest-Veranstaltung am Mittwoch.

15.10.2023, 18:38 Uhr

Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke inmitten des Demonstrationszuges am vergangenen Samstag. Im Hintergrund fordern Demonstranten mehr Engagement von Bund, Land und Kreis. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Peter Clement

Vor dem Hintergrund der eindrucksvollen Demonstration in Hilden zum Erhalt des St-Josefs-Krankenhauses mit mehr als 10.000 Teilnehmern hat die „Bürgeraktion“ (BA) jetzt eine Sondersitzung des Hildener Stadtrats gefordert. Die Ältestenratssitzung in der vergangenen Woche habe „im Zeichen von Rat- und Hilflosigkeit“ gestanden, kritisiert BA-Fraktionschef Ludger Reffgen – ohne einen konkreten Plan zum weiteren, abgestimmten Vorgehen von Rat und Verwaltung. In der schicksalhaften Frage um das Überleben des Hildener Krankenhauses müsse es jedoch darum gehen, „sich über das Einvernehmen des Rates zu vergewissern“.