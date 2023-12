Veto durch Ministerium bei Finanzierung Bürgeraktion kritisiert Stadt und Kreis bei Klinik-Rettung

„Umso größer der Schock und die durch ihn ausgelösten hektischen Reaktionen, als in der vergangenen Woche bekannt wird, dass sich das Kommunalministerium in der ausgehandelten Finanzierungsfrage zur Einbeziehung städtischer Gelder querstellt. Aus rechtlichen Gründen. Damit der Deal nicht platzt, muss jetzt zur Anschubfinanzierung des mit Langenfeld fusionierten Krankenhaus-Betriebs Hals über Kopf eine andere Lösung her. Bis die in trockenen Tüchern ist, geht die Zitterpartie vorerst also noch weiter“, erklärt der Kommunalpolitiker und fragt: War das ministerielle Veto aus Düsseldorf nicht vorhersehbar?