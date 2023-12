Politik in Hilden Rat der Stadt will sich verkleinern

Der Rat der Stadt Hilden soll kleiner werden, so entschied eine Mehrheit des Gremiums bei einer Enthaltung und vier Gegenstimmen bei der Sitzung am 12. Dezember in der Stadthalle. Damit zeichnet sich auch ab, dass die Entscheidungen der Lokalpolitik auf lange Sicht nicht mehr am Fritz-Gressard-Platz, sondern wieder an der Mittelstraße getroffen werden sollen.