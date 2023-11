Politik in Hilden Debatte über die Zukunft des Abenteuerspielplatzes

Der Abenteuerspielplatz an der Richard-Wagner-Straße soll erhalten bleiben. Dafür sprach sich am Mittwoch im Bürgerhaus eine knappe Mehrheit der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses aus. Im Vorfeld war klar geworden, dass die Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte (FZG) als Betreiberin zum Jahresende aussteigen wird. Der Verein ist zurzeit nicht in der Lage, die Bedingungen zu erfüllen, die an die Auszahlung freiwilliger städtischer Zuschüsse gekoppelt sind. Damit steht eine Summe in Höhe von 475.000 Euro auf dem Spiel (wir berichteten). Tatsächlich sei das Geld derzeit noch vorhanden, so der Beigeordnete Sönke Eichner.