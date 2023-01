Rheinisches Karnevalsmuseum Hilden Museum zeigt 55 Jahre Karnevalsgesellschaft Musketiere

Mit ein wenig Wehmut betrachten die Musketiere Ernst de Clerque und seine Frau Erika das Foto, auf dem sie in der Session 1996/97 als Prinzessin Erika IV. mit ihrem Prinz Heinz IV. zu sehen ist. Heinz war damals allerdings ihr Schwager, und ihr Mann Ernst musste als Chefadjutant aufpassen, dass die närrische Liaison im Rahmen blieb. Heinz de Clerque war es schließlich, der das Ehepaar, das bereits an seinem Wohnort in Düsseldorf-Holthausen dem Brauchtum sehr verbunden war, zu den Musketieren brachte. „Als Prinzessin war es manchmal etwas anstrengend, wir hatten über 200 Auftritte im Jahr, aber wir haben so viel Spaß gehabt und so viele nette Leute kennengelernt, es war einfach eine tolle Zeit“, erinnert sich Erika de Clerque.