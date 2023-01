Rosentmontag in Hilden „Ein Leben ohne Karneval geht nicht"

Kewersun Als Fußgruppe am besten natürlich, wenn man Teil eines Vereins ist oder viele Bekannte hat. Dann sollte mir mitgeteilt werden, was geplant ist. Das geht auch gerne mit Bollerwagen. Die Gruppe sollte natürlich kostümiert sein. Das sollten aber schon mindestens sechs bis sieben Personen sein. Sehr wichtig: Spaß haben dabei. Es gibt auch Musikgruppen, wo die Anmeldung in gleicher Weise abläuft. Die bringen ihre eigenen Instrumente mit. Das sind meistens so 15 bis 20 Leute.