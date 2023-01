Buslinie in Hilden 783er soll am Abend länger fahren

Wer unter der Woche nach 19.35 Uhr vom Dorotheenviertel im Hildener Westen aus in die Innenstadt gelangen möchte – beispielsweise weil die Schicht in einer der Einrichtungen der Graf-Recke-Stiftung vorbei ist – braucht entweder ein Auto, fährt Fahrrad oder geht zu Fuß. Busse der Linie 783 steuern die abgelegene Gegend an der Stadtgrenze zu Düsseldorf-Garath dann nämlich nicht mehr an, eine andere Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr gibt es nicht. Erst an der Düsseldorfer Straße, mehr als einen Kilometer vom Dorotheenviertel entfernt, liegt die nächste Bushaltestelle. Dort liest der 784er bis 23.33 Uhr Fahrgäste auf. Doch nun soll der Fahrplan für den 783er angepasst werden. Einen entsprechenden Beschluss soll die Politik im Stadtentwicklungsausschuss am Mittwoch, 25. Januar, (siehe Infokasten) fassen.