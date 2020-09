Hilden : Bezirk 3010: Stadt verschickt Wahlbenachrichtigungen

Hilden Nach dem Tod von BA-Kandidat Peter Wills muss die Stadtratswahl im Hildener Süden verschoben werden. Nachdem der Wahlausschuss die neue Kandidatin bestätigt hat, kann die Stadt nun die Wahlbenachrichtigungen verschicken.

Im Hildener Süden wird am Sonntag, 27. September, noch einmal gewählt. Nach dem Tod des Bürgeraktion-Kandidaten Peter Wills kurz vor der Kommunalwahl musste die Wählergemeinschaft einen neuen Kandidaten aufstellen. Das hat die BA gemacht: Die 1958 geborene Juristin Vera Mylord tritt zwischen Oerkhaus, Richrather Straße, Topsweg und Karnaper Straße gegen Hannah Hammer (SPD), Peter Groß (CDU), Hartmut Toska (Grüne), Franz-Josef Verhalen (Allianz für Hilden), Luca Gerbl (FDP), Andreas Kaiser (AfD) und Walther Enßlin (Die Linke) an. „Der Wahlausschuss hat die Kandidatin zugelassen“, erklärt Wahlleiter Klaus Helmer.

Er und sein Team bereiten die Wahlunterlagen vor, sodass sie am Donnerstag oder Freitag bei den Anwohner des Bezirks 3010 im Briefkasten landen. „Wer für die Hauptwahl bereits Briefwahl beantragt hatte, erhält automatisch einen Wahlschein“, so Helmer. Alle anderen bekommen eine Wahlbenachrichtigung und können bei Bedarf Briefwahl beantragen. Wer einen Wahlschein bekommt, seine Stimme nun aber lieber am Nachwahl-Sonntag, 8-18 Uhr, im Wahllokal abgeben möchte, kann mit den Unterlagen am Wahlsonntag in der Astrid-Lindgren-Schule an der Richrather Straße 186 sein Kreuz machen, sagt Helmer.