Programm in Hilden : Mit Kultur durch den Juli

Das städtische Kulturamt hat für die Ferien ein etwas abgespecktes, dafür aber trotzdem abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Unser Überblick über die Angebot.

Los geht‘s mit dem städtischen Kulturprogramm im Juli gleich zu Beginn mit „Im Sommer malen“. Der Kreativworkshop für Erwachsene mit Wilhelm Fikisz findet statt vom 1. bis 3. Juli. Am ersten Juli-Wochenende begleiten die teilnehmenden Erwachsenen den Künstler Wilhelm Fikisz im Rahmen eines Aquarellseminars auf eine Reise der Fantasie. „Fantasie steckt in jedem Menschen. Was bedeutet Fantasie in der Aquarellmalerei? Wie setzt man Fantasie in der Malerei überhaupt um? Die Fantasie spielt in der modernen Malerei eine zentrale Rolle“, heißt es in einer Mitteilung. Fikisz zeigt Wege neue Ideen durch loslassen alter Klischees zu kreieren, um am Ende unglaubliche Ergebnisse zu erzielen.