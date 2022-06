St.-Josefs-Krankenhaus Hilden : Simulatorsystem für Notfalltraining gespendet

Hilden Mitarbeitende des St. Josefs Krankenhauses Hilden können Reanimationen und andere Notfallszenarien dank einer neuen, technisch hochkomplexen „Erste-Hilfe-Puppe“ künftig noch realitätsnaher üben.

Ob im Schockraum, im OP, in der Zentrale Notaufnahme oder auf der Intensivstation - ob Wiederbelebung, Not-Sectio oder Endoskopie, fast immer ist schnelles und vor allem korrektes Handeln gefragt. Denn jeder noch so kleine Fehler kann für die Patientin bzw. den Patienten lebensbedrohlich werden. Doch wie trainiert man für den Ernstfall? Im St. Josefs Krankenhaus werden Mitarbeitende aus Medizin und Pflege, aber auch Praktikantinnen und Praktikanten der Feuerwehr regelmäßig im Rahmen von Pflichtschulungen durch das Team der Abteilung für Anästhesie auf diverse Notfallszenarien vorbereitet. Dazu steht künftig ein neues Simulationssystem, eine „Erste-Hilfe-Puppe“ der neuesten Generation, zur Verfügung. „Während man vor Jahrzehnten darauf angewiesen war, vieles am Patienten zu üben, gibt es heutzutage computergesteuerte Trainingssysteme, an denen sich eine Vielzahl von Notfallszenarien gefahrlos üben lassen – analog eines Flugsimulators für Piloten“, erklärt Clemens Kehren, Chefarzt der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. „Unser Ziel ist eine qualitativ hochwertige Aus- und Fortbildung mitunter im Bereich der Notfallmedizin, der Anästhesie und des Teamtrainings bzw. der Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachgruppen.“