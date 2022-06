Hilden/Haan : Ferienbeginn: Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an

Hilden/Haan Ab dem Wochenende ist auf den Autobahnen in die Urlaubsregionen mit jeder Menge Verkehr zu rechnen. Die Polizei gibt Tipps – und kontrolliert.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird zu Beginn der Sommerferien verstärkt Präsenz im Straßenverkehr zeigen und auch stichprobenartig Kontrollen durchführen – insbesondere auch am „Hauptreisetag“ (Samstag, 25. Juni). Ab dem Wochenende ist auf den Autobahnen in die Urlaubsregionen mit jeder Menge Verkehr zu rechnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für alle, die nun vor einer langen Auto- oder Wohnmobilfahrt in den Urlaub stehen, hat die Polizei folgende Tipps parat:

Technikcheck Machen Sie vor Ihrer Fahrt einen „Rundumcheck“ Ihres Fahrzeugs und überprüfen Sie den Ölstand, die Betriebsflüssigkeiten, den Luftdruck der Reifen und die Beleuchtung. Gerade der Wohnwagen kann schnell falsch beladen oder gar überladen sein. Für alle, die sich in puncto Wohnwagen unsicher sind, bietet die Kreispolizeibehörde Mettmann am Samstag (25. Juni) auch wieder eine kostenlose Wiegeaktion auf dem Gelände der Hauptwache am Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann an. Nutzer von Wohnwagen oder -mobilen können ohne Anmeldung zwischen 9 Uhr und 13 Uhr mit ihrem Gespann auf die Waage und prüfen, ob sie das zulässige Gesamtgewicht überschreiten. Die kostenlose Aktion dient der Prävention, festgestellte Überladungen werden nicht geahndet.