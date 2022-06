Veranstaltung in Hilden : Einen Ausbildungsplatz beim IHK-Speed-Dating finden

Veranstaltung in Hilden

Innerhalb weniger Minuten haben Unternehmen und junge Leute die Chance sich gegenseitig kennenzulernen. Unser Bild entstand vor einigen Wochen beim IHK-Speed-Dating in Ratingen. Foto: Achim Blazy (abz)

Hilden Unter dem Motto „Zukunft sichern – Ausbildung klarmachen“ lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf für Dienstag, 21. Juni, zu ihrem dritten Azubi-Speed-Dating in diesem Jahr ein.

Von 10 bis 14 Uhr warten rund 50 Unternehmer mit mehr als 150 freien Ausbildungsstellen in 39 Berufen auf die Bewerber. Im Zehn-Minuten-Takt versuchen sie Jugendlichen für eine Ausbildung zu gewinnen.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Azubi-Speed-Datings wieder in Präsenz stattfinden können“, sagt Jens Peschner, Leiter der Ausbildungsberatung der IHK Düsseldorf. Das Ausbildungsengagement der Unternehmer im Kammerbezirk sei sehr hoch und es gebe insgesamt noch sehr viele freie Lehrstellen für das Jahr 2022. Beim Azubi-Speed-Dating finden die Gespräche mit den Personalverantwortlichen an Tischen statt. Nicht nur die Jugendlichen präsentieren sich, auch die Unternehmen bewerben sich bei den Fachkräften von morgen. „Wir freuen uns sehr, wenn viele junge Menschen den Mut aufbringen und in der Stadthalle Hilden mitmachen. Denn die Chance, hier den Grundstein für einen Ausbildungsplatz zu legen ist sehr groß“, erklärt Peschner.