Hilden : „Ein richtiger Jugendtreff – das wär‘s“

Luzia Kautzner wünscht sich in Hilden mehr Angebote für Jugendliche in ihrem Alter. Foto: Köhlen, Stephan (teph)/Köhlen Stephan (teph)

Hilden Luzia Kautzner ist 16 Jahre alt, lebt in Hilden und möchte in ihrer Freizeit gerne etwas erleben. Doch das ist in ihrem Alter gar nicht so einfach. Es gibt zwar viele Angebote in Hilden, doch die richten sich vornehmlich an Jüngere, schreibt sie in ihrem Ich-Protokoll.