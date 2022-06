Hilden : Pinguinbrunnen soll wieder sprudeln

Der Pinguin-Brunnen wird momentan abgedichtet. Bald kann das Wasser wieder sprudeln. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Laut Stadt wurde die Elektrik am Pinguinprunnen verlegt, nun soll alles abgedichtet werden. Es ist eine Frage von Tagen, wann der Brunnen wieder sprudelt.

Wer in den vergangenen Tagen am Pinguinbrunnen in der Grünanlage zwischen Heiligenstraße und Kirchhofstraße vorbeigekommen ist, hat sie vielleicht gesehen: Mehrere Handwerker haben dort an dem Pinguinbrunnen gearbeitet. „Nachdem die Brunnentechnik mit den Elektro- und Wasseranschlüssen grundsätzlich erneuert wurde, wird zurzeit das eigentliche Becken durch ein Unternehmen fachgerecht neu abgedichtet“, erklärt Tiefbauamtsleiter Uwe Schielke. Die schier unendliche Geschichte um den Pinguinbrunnen dürfte damit in wenigen Tagen oder Wochen doch noch ein versöhnliches Ende finden.

Einen genauen Fertigstellungstermin kann Schielke jedoch noch nicht nennen. „Es handelt sich um eine kleine, aber nicht einfache Baumaßnahme, an der viele einzelne Gewerke und Fachunternehmen beteiligt sind, deren Zeitplanungen voneinander abhängig sind. Die notwendigen Abstimmungsprozesse sind daher sehr aufwendig und zeitintensiv, zumal dabei stets das öffentliche Vergaberecht eingehalten werden muss. Darüber hinaus verzögern die aktuelle Lieferkettenproblematik, die erheblich gesteigerten Material- und Energiekosten sowie der Fachkräftemangel bei Lieferanten sowie potenziellen Auftragnehmern die Ausführung der Maßnahmen.“ Die Abdichtung soll nun erfolgen, erklärt er, danach wird noch die äußere Brunnentechnik angebracht. Dann könne das Wasser wieder sprudeln.

Der Pinguinbrunnen ist im Frühjahr 2018 versiegt. „Eine Reparatur der Brunnentechnik war nicht möglich, da sie nicht mehr den technischen Standards und Anforderungen an Elektronik und Wasserqualität entsprach“, erklärt Schielke. „Die vielschichtige Sanierungsplanung wurde daher inklusive Ausschreibung und öffentliche Vergabeverfahren an ein Ingenieurbüro übergeben. Während der Planungsphase wurden die technischen Regelwerke (DIN) aktualisiert, sodass eine Überplanung sowie Anpassungen der Ausschreibungen notwendig wurden.“ Deshalb habe die Reparatur so lange gedauert.

Seit 1987 stehen in dem kleinen, 1903 angelegten Park die Pinguine des Hildener Künstlers Hans-Peter Feddersen. Der Brunnen sprudelte ursprünglich an der Ecke Hochdahler-/Spindlerstraße. Dort sei er jedoch ständig Zerstörungen ausgesetzt gewesen. Einer der Pinguine war sogar gestohlen worden. Die restlichen Bronzeplastiken wurden eingelagert, der Brunnen wurde eingeebnet. Die Pinguine sind Nachgüsse. Künstler Hans-Peter Feddersen stellte sie an dem neuen Standort persönlich auf. Bereits 2017 war der Brunnen defekt. Damals musste die Stadt ein Magnetventil austauschen lassen.