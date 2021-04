Hilden : Lions Club spendet 10.000 Euro

Hilden Für die Präventionsstelle der Stadt gegen sexuellen Missbrauch von Kindern. Mit dem Geld werden Weiterbildungsangebote für Kita-Erzieherinnen finanziert.

Die Präventionsstelle gegen sexuellen Missbrauch von Kindern bietet am 29. April eine digitale Fortbildung zur Thematik „Förderung und Schutz der kindlichen Sexualität - Nutzen und Notwendigkeit von sexualpädagogischen Konzepten“ für Beschäftigte in pädagogischen Kindertageseinrichtungen an.