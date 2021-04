Farbtupfer in Hilden : Bunte Blumen für die Innenstadt

Hängt Blumenampeln in der Innenstadt auf: Wesley Miebach. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden 53 Blumenkästen hat das Stadtmarketing an den Straßenlaternen in der Fußgängerzone Hildens anbringen lassen. Die Geranien sollen in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter wachsen und schon bald mit ihren satten Farben die Innenstadt ein bisschen bunter machen.

„Nach fünf Jahren Pause hat sich das Stadtmarketing dem Wunsch vieler Menschen folgend wieder für die Anbringung von Blumenampeln an den Laternenmasten entschieden“, erklärte Geschäftsführer Volker Hillebrand. Die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert unterstütze die Aktion finanziell. „Neben der Bepflanzung und Montage – inklusive zuvor erfolgter statischer Berechnung in Hinblick auf die Standsicherheit – ist das Gießen der Blumen die größte Herausforderung, bei Trockenheit und Hitze zwei- bis dreimal mal pro Woche“, berichtet Volker Hillebrand weiter. Für diese Arbeit habe das Stadtmarketing eigens eine Aushilfskraft eingestellt.

(tobi)