Tolle Aktion im Wermelskirchener Ortsteil Braunsberg : Buntes Dankeschön von Eltern und Kindern

Braunsberg In einer heimlicher Aktion wurde die Kita Forstring geschmückt, um dem Team „Danke“ zu sagen. Kinder bemalten Steine, Eltern bepflanzten Gummistiefel. Die Erzieher wurden von der Aktion überrascht und waren tief beeindruckt.

Da staunten die Erzieherinnen und Erzieher der Kita am Forstring nicht schlecht, als sie Montagmorgen zur Arbeit kamen: Über das Wochenende hatten Eltern und Kinder heimlich den Haupteingang und den Zaun um die Kindertagesstätte geschmückt, überall bunte Luftballons und Wimpel aufgehängt, auf denen „Danke“ geschrieben stand. „Wir wollten tatsächlich einfach Danke sagen für das tolle Engagement und den großen Einsatz, den das Team der Kita jeden Tag für unsere Kinder leistet und wir dachten, dass ihnen diese Farbkleckse sicher ein Lächeln auf die Lippen zaubern“, sagt Dilara Koc, Sprecherin des Elternbeirates der Kita. Gleichzeitig sollte die gemeinsame Aktion, die vom Elternbeirat und allen 63 Familien auf die Beine gestellt wurde, eine Botschaft an die Mitarbeitenden sein, „wie sehr ihre Arbeit geschätzt wird“, heißt es vom Elternbeirat, für den die gelungene Überraschung auch ein Mutmacher und ein Zeichen des Zusammenhalts in der schwierigen Corona-Zeit ist. „Natürlich haben wir alle wahrgenommen, mit welchem Herzblut sich die Erzieherinnen und Erzieher um unsere Kinder kümmern“, sagt Dilara Koc.