Anfrage der Grünen : Geflüchtete werden in Hilden gut betreut

2021 wurden in Deutschland 27.995 Erstanträge auf Asyl gestellt, davon 4584 Anträge in Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Bernd Thissen

In Hilden leben 526 anerkannte Asylbewerber und 257 Geflüchtete, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

378 Asylsuchende wohnen zurzeit in städtischen Unterkünften (Stand 28.01.2021). 62 Geflüchtete, überwiegend Männer, gehen einer Erwerbstätigkeit nach, neun befinden sich in einer Ausbildung.

Wie geht es den Familien und Kindern in den städtischen Notunterkünften, wollten die Grünen wissen. Sie werden gut betreut, lässt sich aus der Antwort der Verwaltung schließen. Unter den Geflüchteten sind 24 Kinder unter drei Jahren, vier werden von Tagesmütter betreut. 19 Kinder sind älter als drei Jahre. Sie haben einen Platz in einer Kita, wobei ein Elternpaar sein Kind wieder abgemeldet habe. Von den 26 Grundschülern hätten 17 einen Betreuungsplatz im Offenen Ganztag gewünscht und auch bekommen.

Der sofortige Einstieg in eine Ausbildung sei wegen der Corona-Pandemie zurzeit leider schwer und keinem einzigen jungen Geflüchteten gelungen. Vor Corona hätten alle jungen Erwachsenen nach dem Schulabschluss in Deutschland (Hauptschule bis Abitur), einer weiteren Qualifikation oder einem vorgeschaltetem Praktikum ein Studium oder eine Ausbildung angefangen.

Bei jugendlichen Asylbewerbern, die erst mit Ende der Schulpflicht nach Hilden zugewiesen werden, wurde in der Vergangenheit versucht, diese noch über das Berufskolleg zu qualifizieren oder direkt zeitnah in einen Deutschsprachkurs unterzubringen. Sieben Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren besuchen zurzeit ein Berufskolleg in der Region. In den städtischen Notunterkünften leben 127 geflüchtete Frauen (darunter vier Singles).