Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Virusmutation verantwortlich für 55 Prozent der Fälle

Kreis Mettmann 51 Neuerkrankungen registrierte das Kreisgesundheitsamt am Montag. Die Zahl der Krankheitsfälle liegt um rund 260 höher als vor einer Woche.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1985 Infizierte, , 27 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 254 (+5; 5 Neuerkrankungen), in Haan 89 (+2; 2 neu), in Heiligenhaus 104 (+2; 2 neu), in Hilden 146 (+9; 9 neu), in Langenfeld 234 (+1; 1 neu), in Mettmann 136 (unverändert; 3 neu, 3 genesen), in Monheim 178 (+3; 3 neu), in Ratingen 466 (-4; 15 neu, 19 genesen), in Velbert 314 (+8; 8 neu) und in Wülfrath 64 (+1; 3 neu, 2 genesen). Der Anteil der festgestellten Virusmutationen liegt bei 55 Prozent.