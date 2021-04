Corona-Notbremse im Kreis Mettmann : So liefen die ersten Nächte mit Ausgangssperre

Kreis Mettmann Seit Samstag, 0 Uhr, darf sich bis auf einige Ausnahmen niemand nicht mehr auf der Straße aufhalten. Polizei und Ordnungsdienst ziehen eine positive Bilanz.

Die Nacht war entspannt, der Morgen dagegen unruhiger als sonst – am Wochenende ist die Corona-Notbremse und damit auch die Ausgangssperre im Kreis Mettmann in Kraft getreten. Die Polizei zieht am Sonntagmorgen eine positive Bilanz und hat keine größeren Verstöße festgestellt. „Allerdings hatten wir morgens überproportional viele Einsätze“, erklärte ein Polizeisprecher. Offenbar hätten sich einige Menschen bis morgens bei Bekannten aufgehalten und seien nach 5 Uhr dann nach Hause gefahren. „Sonst ist es sonntagsmorgens sehr ruhig bei uns“, erklärt er weiter. Die Einsatzdichte sei ab 5 Uhr jedoch merklich gestiegen. So gab es beispielsweise Einsätze bei Streitigkeiten wegen der Bezahlung von Taxifahrern.

„Bundes-Notbremse“ greift : In diesen NRW-Städten treten Ausgangssperren in Kraft

Polizei und Ordnungsamt hatten vergangene Woche strenge Kontrollen angekündigt und dafür am Wochenende auch zusätzliches Personal eingesetzt. In allen Städten des Kreises zeigten die Beamten und die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes verstärkt Präsenz und kontrollierten neuralgische Orte. In Hilden beispielsweise die Innenstadt und das Holterhöfchen, in Ratingen den Marktplatz, in Mettmann die Innenstadt.