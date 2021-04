Hilden : Itter Clean Team räumt in der Lodenheide auf

Itter Clean Team räumt in der Lodenheide auf

HIlden „Mülloffensive Lodenheide“: Unter diesem Motto räumten am Samstag Mitglieder des Itter Clean Teams in der Lodenheide auf. Die fleißigen Helfer sammelten einen unglaublich großen Haufen Müll und Unrat zusammen, mehrere Kubikmeter.

Neben etlichen To-Go-Verpackungen der nahe gelegenen Fast-Food-Filiale war auch mal wieder einiges an gewerblich entsorgtem Müll dabei. Die fleißigen Helfer sammelten einen unglaublich großen Haufen Müll und Unrat zusammen, mehrere Kubikmeter. So ist das eigentlich immer, wenn das Team den Müll in der Natur aufspürt, berichtet Jürgen Dewes: „Es finden sich überall wilde Kippen.“ Dieses Mal war auch Bürgermeister Claus Pommer dabei sowie Helen Kehmeier (Ratsfrau der Grünen) und Marianne Münnich (ebenfalls Ratsmitglied). Roland Schüren, Bundestagskandidat der Grünen im Südkreis Mettmann, spendete Kuchen für die Aufräumer.