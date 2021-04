Musikschule Hilden : Instrumenten-Schau als Drive-In

Hilden Kunst und Kultur haben wegen der Corona-Bremse große Probleme, die Menschen zu erreichen. Deshalb hat sich die Musikschule Hilden etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ihr „Tag der offenen Tür“ findet am 9. Mai als „Drive-In“ statt.

Einmal im Jahr lädt die Musikschule Hilden zum Tag der offenen Tür ein. „Im vergangenen Jahr coronabedingt nur digital in Form von YouTube-Videos“, erinnert sich Leiterin Eva Dämmer: „Wir haben festgestellt, Kinder und Eltern können die Instrumente so nicht richtig erleben. Wichtig ist auch der persönliche Kontakt, dass man sich mal wieder sehen kann.“

Dafür wird am Sonntag, 9. Mai, auf dem Parkplatz am Möbelhaus Hardeck, Ellerstraße 100, ein Parcours mit mehreren Stationen aufgebaut. In den zehn Pavillons stellen dann die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule zwischen 14 und 17 Uhr ihre Instrumente vor. Auf zwei Fahrspuren fahren die Besucherinnen und Besucher in etwa 35 Minuten im eigenen Auto die einzelnen Stationen ab.

So können sich alle corona-gerecht über die verschiedenen Instrumente informieren, die die Kinder in und mit der Musikschule – beispielsweise auch im Rahmen des Programms „JeKits – Jedem Kind Instrumente“ in der Grundschule – erlernen können. Ein speziell für diesen Tag gestaltetes Begleitheft, welches die teilnehmenden Familien an die Hand bekommen, enthält weitere Informationen und Anregungen, um im Anschluss zu Hause noch einmal in Ruhe besprechen zu können, welches Instrument eventuell in Frage kommen könnte.