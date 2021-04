Hilden/Haan : Wie Azubis jetzt Betriebe daten

Hilden/Haan Die Wirtschaftsförderung Hilden hat ein Online-Tool entwickeln lassen mit dem junge Menschen und Unternehmen aus Hilden, Haan und Erkrath sowie der näheren Umgebung auf einfache, schnelle und intuitive Art zusammengebracht werden: www.AzubiMatch-Hilden.de

Frau in Haan erstochen - Ex-Partner in der Innenstadt aufgegriffen

Hintergründe unklar : Frau in Haan erstochen - Ex-Partner in der Innenstadt aufgegriffen

Das erste Unternehmen ist auch schon gefunden: die Dosen-Zentrale Züchner GmbH. Seit über 200 Jahren bietet die Eigentümerfamilie Züchner Verpackungslösungen für die Konservierung von Lebensmitteln und bedient heute viele weitere Wirtschaftszweige mit Verpackungslösungen, wie die chemisch-technische Industrie und Gastronomie - sowohl national als auch international. Genauso breit gefächert wie das eigene Leistungsspektrum sind auch dessen Ausbildungsplätze: „Wir bieten in vielen verschiedenen Bereichen Ausbildungen und auch einen dualen Studiengang an. Egal ob Realschulabschluss oder Abitur, wir verfügen über abwechslungsreiche Ausbildungen und begleiten alle Azubis individuell auf ihren Wegen durch unser Unternehmen“, berichtet Geschäftsführer Sven Claus. „Auch wir müssen neue Wege gehen, um auf uns aufmerksam zu machen und junge Menschen aus der Region zu finden. Daher haben wir unser Unternehmen bei AzubiMatch registriert, was unglaublich einfach war. Die Nutzung in diesem Jahr ist kostenfrei, aber auch der kleine Obolus im nächsten Jahr hält uns nicht davon ab, den Service wieder in Anspruch nehmen“, kündigt Claus an.