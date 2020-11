Corona-Pandemie in Hilden : Kita in Hilden wegen Corona geschlossen

Hilden Ein Kind eines Hildener Kindergartens ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Stadt hatte es zuvor Kontakt zu weiteren Kindern und Mitarbeitern der Einrichtung.

Immer wieder werden Kinder in Hildener Kitas positiv auf das Coronavirus getestet. In der „Arche“ gab es vor kurzem einen Corona-Fall, bei dem zunächst die komplette Einrichtung geschlossen worden war. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt konnte aber ein Großteil der Kinder wieder in die Kita gehen – nur eine Gruppe musste in die 14-tägige Quarantäne.