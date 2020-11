Corona-Fall in Tönisvorster Kita : „Gänseblümchen“ geschlossen

Hier wird am Montag leider nicht gespielt. (Archivbild) Foto: Stadt Tönisvorst

Tönisvorst Das Familienzentrum “Villa Gänseblümchen”, Ingerstraße 9, bleibt am Montag, 9. November, vorsorglich geschlossen. Grund: Eine Betreuungsperson ist nachweislich mit Corona infiziert. Ob und wie die Einrichtung am Dienstag öffnen wird, entscheidet sich am Montag.

Rund 70 Kinder besuchen diese Einrichtung.

