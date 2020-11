Corona in Krefeld : Die Zahl der Infizierten steigt auf 1003

Der Wartebereich des Diagnosezentrums an der Schwertstraße Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Fachbereich Gesundheit zählte am Sonntag 82 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 210. Der Kommunale Ordnungsdienst leitete 14 Bußgeldverfahren ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einer Woche Lockdown steigen die Zahlen der Infizierten in Krefeld weiter deutlich an. 1003 waren es am Sonntag, Stand 0 Uhr, wie die Stadt am späten Nachmittag mitteilte. Der städtische Fachbereich Gesundheit verzeichnete im Vergleich zum Vortag 82 neue Fälle, am Freitag waren 882 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 210.

Es gibt es inzwischen 2459 positiv getestete Menschen in Krefeld. Am Samstag waren es 2377, am Freitag 2264. Die Gesamtzahl aller Genesenen liegt inzwischen bei 1427 (Samstag: 1390, Freitag: 1354). In den Krefelder Krankenhäusern sind derzeit 34 Personen aufgrund des Coronavirus. 13 davon liegen auf der Intensivstation, Elf von ihnen werden beatmet.

9843 Krefelder befinden sich in Quarantäne. Insgesamt 29 Personen sind seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus verstorben.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert und dabei am Freitag und Samstag insgesamt 14 Bußgeldverfahren eingeleitet. Elf Verstöße gegen die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase wurden in hochfrequentierten Fußgängerbereichen registriert. Das Bußgeld beträgt hier jeweils 50 Euro. Drei Bußgelder verhängte der KOD wegen Aufenthalts in einer Verkaufsstelle ohne vorgeschriebene Mund-Nasen-Maske. Ein Mitarbeiter eines Handyshops in der Südstadt wurde bei einem Beratungsgespräch mit einem Kunden ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen. Am Freitag trug ein Marktbeschicker auf dem Wochenmarkt am Westwall keine Schutzmaske. Am Samstag wurde ein Kunde in einem Baumarkt ohne Mund-Nasen-Bedeckung angetroffen. Nach der Ansprache des KOD zeigte er sich weiterhin uneinsichtig. Die Polizei musste gerufen werden. den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

(ped)