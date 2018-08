Hilden: Jugendfeuerwehr Hilden erhält neue moderne Helme vom Förderverein

Hilden (ilpl) Sie sind dezent orange, flach und leicht. „Sie sind bequem zu tragen und mehrfach verstellbar“, stellen die Jugendfeuerwehrleute fest, die sie gestern probegetragen haben. 100 Euro pro Kopfschutz hat der Förderverein investiert – mal 30.

Der Förderverein wurde im Januar 1992 gegründet und hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, die Nachwuchsarbeit zu fördern. Ein bis zwei Mal im Jahr treffen sich Förderverein und Feuerwehr, um darüber zu sprechen, was die Feuerwehr am dringendsten benötigt. Dieses Jahr standen die neuen Jugend-Feuerwehrhelme ganz oben auf dem Wunschzettel. Bei der Jugendfeuerwehr Hilden lernen zurzeit 23 junge Menschen das Handwerk der Feuerwehrarbeit. Die Mädchen und Jungen sind zwischen elf und 17 Jahren alt. Darum gibt es die Helme in zwei Ausführungen. Die Größen sind verstellbar. Der Helm wird individuell an den Kopf der Trägerin beziehungsweise des Trägers angepasst.