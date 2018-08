Hilden Post eröffnet Filiale in Meide

Hilden Die neue Niederlassung ersetzt eine andere, die dann schließt.

Die Deutsche Post eröffnet am 30. August eine neue Filiale in Hilden-Meide bei Tabac & Co. Erdogan im E-Center, Lortzingstraße 39. Die neue Filiale ersetzt den Service der Postfiliale an der Gustav-Mahler-Straße 44, die bis zum 29. August 2018 geöffnet ist. Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Hilden-Meide weiter sichergestellt.