NRW-Forstexperte warnt vor Hitzestau in der Stadt

Hilden Rund 12.000 Straßenbäume gibt es in Hilden. Immer mehr von ihnen verfärben sich oder werfen ihre Blätter ab. „Ein Alarmzeichen“, findet Michael Blaschke vom Landesbetrieb Wald und Holz. Er warnt vor Auswirkungen auf das Stadtklima.

Daher befürwortete der Biologe jetzt im Gespräch mit unserer Redaktion auch ausdrücklich das Engagement der Feuerwehren überall im Land beim Gießen der vielen Pflanzen. Denn so toll und begrüßenswert die Hilfsbereitschaft vieler Bürger auch sei: „Diese Mengen an Wasser können Sie mit der Gießkanne einfach nicht aufbringen.“

Rund 12.000 Straßenbäume gibt es in Hilden. Immer mehr von ihnen verfärben sich in diesen Tagen oder werfen sogar ihre Blätter ab. „Ein Alarmzeichen“, findet Michael Blaschke: „Diese Bäume haben Stress und kämpfen sozusagen um jeden Tropfen Wasser.“ Die vielen versiegelten Flächen in der Stadt würden verhindern, dass die Straßenbäume ähnlich tiefe und breit ausfächernde Wurzeln bilden können, wie ihre Verwandtschaft im Wald. Um das Wasser möglichst lange halten zu können, werden sie also die Blätter los.