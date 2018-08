Schilderverkauf bringt 2000 Euro

Hilden Rheinbahn spendet für Kinderheim, Lernpaten und historischen Nahverkehr.

Die Rheinbahn hat in Hilden 174 Haltestellen mit neuen Masten und Schildern ausgestattet, Sie sind besser lesbar und einfacher auszutauschen. Die alten, fast 25 Kilogramm schweren Schilder sollten in Mettmann verkauft werden. Bürgermeisterin Birgit Alkenings fand das schade. Sie überredete die Rheinbahn, die Schilder in Hilden zu verkaufen – weil viele Einwohner persönliche Erinnerungen damit verbinden. Der Gewerbepark Hilden Süd stellte dafür eine Lagerhalle zur Verfügung.

Der Verkauf war ein Riesenerfolg. Die Schilder wurden zum Materialwert von 20 Euro angeboten – und gingen weg wie frische Brötchen. Bürgermeisterin Birgit Alkenings sicherte sich das „Rathaus“-Schild für die Stadtverwaltung. Es wird künftig in einer Glas-Vitrine im Rathaus ausgestellt. Mehr als 100 Schilder wechselten bei dem Sonderverkauf den Besitzer. Damit erzielte die Rheinbahn (abzüglich der Mehrwertsteuer) einen Reinerlös von 1600 Euro. Der Vorstand des Verkehrsunternehmens legte noch einmal 400 Euro drauf, berichtet Arbeitsdirektor Klaus Klar – und spendete den Gesamtbetrag für einen guten Zweck. Rainer Markard nahm gestern 1000 Euro für das Evangelische Kinderheim Lievenstraße mit herzlichem Dank entgegen. Das Projekt Lernpaten Hilden freut sich über 500 Euro. Und Hans Männel, Vorsitzender der Linie D, bedankte sich für 500 Euro für die Arbeitsgemeinschaft historischer Nahverkehr Düsseldorf. Auch Sebastian Schulte-Siering erwarb gleich mehrere Haltestellen-Schilder mit persönlichem Bezug: „Das Hilden-Süd-Schild nehme ich mit, weil wir in der Nähe wohnen und das Paul-Spindler-Schild erinnert mich an früher, weil ich dort immer in den Bus nach Düsseldorf eingestiegen bin. Das Schild ist ein Stück Kindheit für mich.“