Gabriele Gersbeck arbeitet ehrenamtlich im Seniorenzentrum Erikaweg in Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Hildenerin Gabriele Gersbeck ist aktiv im Ehrenamt, das ihr nach dem Tod ihres Mannes Kalla besonders viel bedeutet. Die Ehe begann kurios, war glücklich – obwohl er ihr niemals Blumen mitbrachte.

Wie kommen die Leute eigentlich ins Ehrenamt? Bei Gabriele Gersbeck war die Geschichte so: Die gelernte Bürokauffrau, 1959 in Hilden geboren, engagiert sich seit 13 Jahren im Seniorenzentrum „Stadt Hilden“. Eigentlich wollte sie ihrer Schwiegermutter, die 2005 in die Einrichtung kam, nur den Einstieg erleichtern und begleitete sie zur ersten Veranstaltung, dem Sing-Kreis. Andere Ehrenamtliche fragten, ob sie sich auch engagieren wolle. Und Gersbeck blieb.