Zugausfälle: So „löst“ die Bahn ihr Verspätungs-Problem

Hilden Es war kein schöner Morgen für Pendler auf der S-Bahn-Linie 1. Mitten im größten Einkaufs-und Berufsverkehr mussten die Fahrgäste am Bahnhof Hilden aussteigen.

Was im Bahn-Sprech wie eine Service-Maßnahme klingt, ist in Wahrheit nichts anderes als ein vorzeitiges Herausnehmen des Zuges aus dem Fahrplan.

Mit dieser Maßnahme, erläuterte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Düsseldorf auf Anfrage, würden die Disponenten versuchen, verspätete Züge wieder in den Fahrplantakt zurückzuführen. Der Zug endet quasi vorzeitig, der nächste rückt im Fahrplan vor.

Was der Sprecher eine notwendige Maßnahme nennt, ist für Fahrgast-Verbände ein Trick. Der Effekt: Wenn ein Zug, der 30 Minuten Verspätung hat, vorzeitig endet, reduziert sich die Verspätung für den Rest des Fahrplans schlagartig. Aus 30 Minuten werden so fünf – die Fahrgäste stehen allerdings auf dem Bahnsteig. Buchhalterisch, so die Kritiker dieses Verfahrens, sei die Bahn die Verspätungen damit zwar los – an der Ursache habe sich damit aber nichts geändert.