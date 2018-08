Spart die Stadt „Hilden singt und klingt“ kaputt?

Hilden Zehn Vereine waren vertreten, als es 2016 in der Stadthalle „Hilden singt und klingt“ hieß. Heute machen nur noch drei Vereine mit. Sie treten auf dem alten Markt auf.

„Davon kann keine Rede sein“, sagt Ute Holz. Die stellvertretende Kulturamtsleiterin ist verantwortlich für diese Veranstaltung. Sie sagt: „Ein Großteil der Chöre, die 2016 in der Stadthalle vertreten waren, wurde von Peter Zinnen dirigiert.“ Der engagierte Musiker wurde nur 67 Jahre alt. Am 21. Dezember vergangenen Jahres war der bekannte Musiker und Sänger nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Viele Hildener Chöre hätten daraufhin Schwierigkeiten gehabt, einen geeigneten Nachfolger zu finden, vermutet Ute Holz. Dies habe unter anderem auch die Itter-Früchtchen hart getroffen.

Deren Vorsitzende Gisela Brand-Kewersun sah den Grund dafür gestern jedoch eher in dem Termin, der mitten in den Sommerferien liege: „Da sind viele Mitglieder schlicht in den Ferien.“ Ursprünglich war nämlich ein Termin auf dem alten Markt vorgesehen, der im September lag. Getreu der mittlerweile elfjährigen Tradition, das Festival immer im jährlichen Wechsel zwischen Stadthalle und Freiluft-Veranstaltung auszurichten. Diesmal jedoch wurde „Hilden singt und klingt“ plötzlich in den Kalender der Veranstaltungsreihe „Hildener Sommer“ platziert – und damit mitten in die Ferien. Kulturamts-Vizechefin Holz versichert, das habe nichts mit Einsparungen zu tun: „Wir hatten auch für den September-Termin nicht mehr Anmeldungen.“