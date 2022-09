Johanniter bilden in Hilden aus : „Update“ für den Schulsanitätsdienst

Sanitäter kümmern sich um einen Verletzten. Diese Szene wurde beim Ausbildungstag der Johanniter in Hilden gestellt. Foto: Philippe Saad

Hilden Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gy,mnasiums Hilden nehmen am Ausbildungstag der Johanniter teil und frischen ihre Kenntnisse als Schulsanitäter auf.

An Schulen in Deutschland passieren jährlich über 1,4 Millionen Unfälle. Hier sind Menschen gefragt, die wissen, wie man im Notfall reagiert. Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium sind das die Schülerinnen und Schüler, die im Schulsanitätsdienst aktiv sind. Die Johanniter bilden die Schülerinnen und Schüler dort aus und fort.

Erst kürzlich haben einige dieser Schüler, ehemalige Schulsanitäter sowie weitere Interessenten unter Leitung des Johanniter-Ortsverbands Hilden an einer Fortbildung teilgenommen, wie der Johanniter-Verband mitteilt. Auf dem Gelände der Johanniter-Kindertageseinrichtung am Tucherweg präsentierten dann Verletztendarsteller aus dem Ortsverband vom Schlaganfall über einen offenen Bruch bis hin zur Verbrennung acht verschiedene Notfälle, die es zu versorgen galt. Dabei wurden unterschiedliche Schwerpunkte deutlich: Kam es beim Hitzschlag mehr auf die Betreuung der Person an, konnten die Teilnehmenden bei einer stark blutenden Wunde zeigen, dass sie das Material für einen Druckverband zu nutzen wussten.

Erfahrende Helfende aus dem Ortsverband beobachteten die Übungseinsätze und besprachen anschließend mit den Teilnehmenden, was sie gut gemacht haben und was möglicherweise noch verbessert werden kann. Neben der Ausbildung kam auch der Spaß nicht zu kurz: Zum Abschluss des Tages wurde in der Dienststelle gemeinsam gekocht, gegessen und gespielt.

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren durchweg positiv. Wer schon mehr Erfahrung hatte, wurde im Laufe des Tages immer routinierter; neuere Schulsanitäter und -sanitäterinnen konnten sich hier umfassend ausprobieren, und die Verletztendarsteller bewiesen ihr Talent beim Schauspielern und Schminken von Wunden. Auch Philippe Saad, Ortsverbandmitglied und Verantwortlicher für den Sanitätsdienst in Hilden, zog eine positive Bilanz: „Die Teilnehmenden konnten bei einem großen Spektrum an Aufgaben ihr Können zeigen, dazulernen und Sicherheit gewinnen im Umgang mit dem Patienten und dem Material.“ So seien sie auf ihren Einsatz bei Notfällen an der Schule oder auch anderswo bestens vorbereitet.

