Teilsperrung in Hilden : Niedenstraße erhält noch im September Flüsterasphalt

Teilsperrung in Hilden

Hilden Die Bauarbeiten sollen am Montag, 12. September, starten. Eine Spur der Niedenstraße wird dafür teilweise gesperrt, es werden Umleitungen eingerichtet.

Die Anwohner der Niedenstraße im Hildener Westen leben seit vielen Jahren mit zunehmendem Auto- und Lkw-Verkehr auf ihrer Straße. Einerseits halten sich viele nicht an Tempo 30, andererseits sorgen Lkw mit Anhängern dort bereits in den frühen Morgenstunden für Lärm. Aus diesem Grund soll die Straße in einem Teilbereich eine Art Flüsterasphalt, sogenannten lärmarmen Splittmastixasphalt, erhalten.